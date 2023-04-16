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Почему туристы стали чаще посещать Актюбинскую область

Автор:  
Самал Ендибаева
16 Апреля 2023, 16:46
Почему туристы стали чаще посещать Актюбинскую область

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области наблюдается активное развитие туризма. В 2022 году регион посетили около 187 тысяч туристов, что на 28,7 % больше уровня предыдущего года. Совещание по вопросам развития туризма прошло в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Привлечение инвестиций в сферу туризма остается одним из приоритетных направлений нашей работы. Этот вопрос неразрывно связан с развитием внутреннего туризма. У нас имеются все возможности для открытия новых маршрутов. Наша задача сделать Актюбинскую область максимально привлекательной для туристов», - отметил аким области Ералы Тугжанов.

Руководитель управления предпринимательства Нурхан Тлеумуратов рассказал, что в регионе ведется работа по развитию туризма и повышению туристского потенциала. Действуют 23 маршрута, имеется 859 исторических и культурных памятников, 3 санатория-профилактория, 8 особо охраняемых природных территории.

У населения, граждан ближнего и дальнего зарубежья пользуются большой популярностью 7 туристических объектов. В их числе меловые горы Актолагай, Волчий водопад, пески Аккум, пески Баркын, «Немой» аул, заказник «Оркаш», пещера Толеубулак.

«Такие объекты, как меловые горы Актолагай, пески Аккум в Байганинском районе имеют высокий потенциал, мы работаем над их развитием. В прошлом году были открыты три кемпинговые зоны, в текущем - планируем создать семь кемпинговых зон, в том числе и в местности Оркаш Мугалжарского района, на Каргалинском водохранилище», - сообщил Нурхан Тлеумуратов.

В 2022 году были организованы первый в западном регионе фестиваль воздушных шаров - «Шексіз аспан», ежегодный международный фестиваль «Qargaly Fest», соревнования по триатлону «Qazaq Man», информационные туры для зарубежных туроператоров и блогеров, в ходе которых впервые в Казахстане был презентован «промышленный туризм». В мероприятиях, в общей сложности приняли участие 225 тысяч жителей и гостей области. Реализация данных проектов будет продолжена.

Развитием внутреннего туризма в Актобе активно занимаются два оператора, которые в прошлом году привлекли порядка 17 тысяч туристов. Маршруты пользуются большой популярностью у местных жителей, граждан Италии и Португалии, России. После проведения инфотуров с участием блогеров, наблюдается повышенный интерес у жителей Алматы и Астаны.

По словам Н.Тлеумуратова, в 2022 году в Актюбинскую область было привлечено порядка 187 тысяч туристов, что на 28,7% больше, чем в 2021 году, а в текущем году планируют привлечь почти 200 тысяч туристов, в том числе свыше 33 тысяч иностранных.

Ералы Тугжанов поручил по каждому туробъекту подготовить проект, а также предложения по максимальному привлечению туристов.

«У объектов, которые расположены на территории Каргалинского района, высокий потенциал. Мы готовы поддержать предпринимателей, которые заняты их развитием. В нашем регионе столько уникальных мест, их нужно показывать всему миру», - подчеркнул аким области.

В завершение совещания глава региона дал ряд конкретных поручений, в частности, в каждом районе области и в Актобе будет разработана индивидуальная программа туризма.


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