Почему трудно бороться с притоком наркотиков из-за рубежа – Берикхан Нургалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, органы внутренних дел усиливают борьбу с распространением наркотиков.В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Берикхан Нургалиев рассказал, как ведется борьба с наркобизнесом в Казахстане.

– Берикхан Агубаевич, какие мероприятия проводятся в направлении борьбы с наркопреступностью?

– Эффективность борьбы с преступным наркооборотом обусловлена способностью государства разрабатывать и реализовывать адекватные комплексы специальных мер такой борьбы. Специальными мерами борьбы с преступным оборотом наркотиков являются меры: экономического характера; правового характера; организационного характера; просветительского характера; медицинского характера. Также на территории республики, на постоянной основе, проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Дәрмек», «Қарасора», «Рефлекс-2021».

– Какие синтетические виды наркотиков были выявлены с начала года. Сколько килограммов наркотиков изъято из общего незаконного оборота?

– С начала этого года на территории республики выявлено 1 296 правонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетики, в том числе 406 за сбыт, 126 за хранение в особо крупном размере, 118 пропаганды, три факта контрабанды и 643 уголовных проступка. Ликвидировано 15 нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято 116 кг синтетических наркотиков, таких как «a-PVP», «мефидрон», «скорость», «методон», «ЛСД», «амфетамин» и других.

Точного перечня синтетических наркотиков не существует. Они появляются с огромной скоростью и несколько месяцев остаются легальными в стране. Примерно «синтетика» классифицируется на виды: амфетамины – «скорость», метамфетамин, «экстази»; опиоды – героин, метадон; курительные смеси – спайсы; психоделики – «соли», ЛСД; снотворные; ингалянты – растворитель, клей, бензин.

Рассмотрим наиболее популярные модели синтетических наркотиков.

Соли – распространенный среди молодежи наркотик, вызывающий стойкое привыкание с первой дозы. Приводит к тяжелым поражениям нервной системы, сердечной и печеночной недостаточности, гипоксии мозга.

Спайсы – курительные смеси, в состав которых входят галлюциногенные травы, пропитанные химическими веществами. Отличаются непредсказуемостью эффекта. Приводят к нервным и психическим заболеваниям.

Экстази – изготавливается на основе амфетамина. Вызывает галлюцинации, повышает потребность в общении, снижает чувство страха. При систематическом приеме истощается нервная система, к наркотику появляется толерантность.

ЛСД – представляет собой адсорбирующую бумагу, пропитанную лизергиновой кислотой и дополнительными веществами для усиления эффекта. Приводит к галлюцинациям и умопомешательству.

Скорость – получил название за счет быстрого воздействия, в течение 3-6 минут наркоман ощущает «приход». Повышает активность, снижает сонливость, аппетит.

– Какая комплексная работа проводится для выявления и пресечения наркотических каналов?

– В целях организации деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров сотрудники подразделения по борьбе с наркобизнесом изучают и анализируют оперативную обстановку в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Также осуществляется прогнозирование тенденций развития и противодействия их распространению, проводится комплексное планирование и обеспечивается контроль за выполнением намеченных мероприятий. Наши сотрудники также разрабатывают и вносят предложения, направленные на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел в области выявления и пресечения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Они выявляют и анализируют причины и условия, способствующие незаконному поступлению на территорию Казахстана, производству, сбыту и распространению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также деятельности лиц, вовлекающих граждан в их немедицинское потребление. Сотрудники вносят в установленном порядке предложения по устранению указанных причин и условий в заинтересованные государственные органы. Мы также устанавливаем гласные и негласные отношения с гражданами для использования их в оперативно-розыскной деятельности, осуществляем оперативно-розыскную деятельность с целью выявления, предупреждения и пресечения.

– Из каких стран, в основном, в страну поставляются наркотики?

– Основных поставщиков несколько. На первом месте с большим отрывом от остальных Афганистан. После того, как войска США и стран НАТО захватили это страну и установили там «демократию», поток наркотиков в Казахстан вырос. По сути, весь современный Афганистан – одна сплошная плантация героинового мака, при полном попустительстве западных демократизаторов. Поскольку, теперь общей границы с Афганистанам нет, то наркотики идут транзитом через Таджикистан и Киргизию, и подавляющее большинство курьеров из этих республик. Далее идет Латинская Америка – местные наркокартели активно осваивают российский рынок. Из Европы идут, в основном, синтетические наркотики. В 2014-17 годах удобной перевалочной базой наркокурьеров стала Украина. Но, в последние годы подобный тип наркотиков начал активно и по нарастающей поступать из Китая и некоторых стран Юго-Восточной Азии. Наши власти ведут активную борьбу с наркоторговлей, но результаты скромные. Мешают две вещи: расположение основного производства за рубежом и наличие огромного количества желающих заняться этим преступным бизнесом не только за границей, но и у нас в стране. Наркоторговля дело опасное, но зато прибыли колоссальные. Спецслужбы уничтожают одну группу, вместо нее появляются две. Найти новый персонал для распространения зелья, среди жадных или отчаянно нищих, не составляет большого труда.

– Спасибо за беседу.