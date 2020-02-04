Почему тепловизоры не стоят на границе с Кыргызстаном и Россией, объяснили в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пересекающие казахстанско-кыргызскую и казахстанско-российскую границу автотранспортом люди не проверяются тепловизорами на предмет наличия температуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть тепловизоры стационарные и переносные. Они показывают, есть ли у человека температура. Мы все прекрасно понимаем, что этого недостаточно. Конечно, тепловизоры помогают нам выявить прибывших пассажиров с температурой, и мы сразу помещаем их в изолятор, ведем беседы, записываем, и т.д», - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов в кулуарах Правительства.

По его словам, это первый фильтр.

«В дальнейшем мы ведем наблюдение всех пациентов, прибывших из Китая. Как вы знаете, около 30 тысяч прибыло из Китая в РК за это время (с 6 января, прим. ред). 29 тысяч – это граждане Казахстана, все они находятся под мониторингом. Сейчас у нас примерно 10 тысяч человек, которые за последние 14 дней прибыли из Китая и находятся под мониторингом, мы их проверяем по месту жительства. С 90% из них нами установлен контакт, мы держим их на контроле. Основная задача – не допустить проникновения инфекции и заболевших извне, но на 100% это обеспечить мы не можем. Мы видим все больше и больше стран, где обнаружены такие пациенты. Вторая задача – тщательно наблюдать за всеми контактными лицами, лицами, которые представляют потенциальную опасность», - отметил министр.

Вместе с тем, министр подтвердил, что на границе с Кыргызстаном и Россией людей тепловизорами не проверяют.

«По соглашению с ЕАЭС мы границу с Кыргызстаном и с Россией мы не контролируем, там есть только пограничники. Кыргызстан и Россия не относятся к неблагополучным странам, поэтому необходимости усиленный санитарный контроль там проводить, нет. У нас есть там только таможенный и пограничный контроль, вводить санитарный контроль там нет необходимости, поскольку мы живем в единой таможенной зоне ЕАЭС. В соответствии с соглашением ЕАЭС, мы обмениваемся информацией и совместно контролируем границу. Санитарные посты выстроены именно по периметру. Тепловизорами проверять нет необходимости», - заключил Е. Биртанов.