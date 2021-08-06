Почему теннисисты на Олимпиаде не показали лучший результат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему теннисисты на Олимпиаде не показали лучший результат? Об этом рассказал директор дирекции спорта Национального олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь мы хотим сказать, что игры по теннису проводились в очень жаркое время. Может быть, это недостатки организаторов. Наших теннисистов тоже спрашивали. Они отвечали, что было очень жарко, как бы ни хотел играть дальше, не мог. Такой ответ они дали. Теннисисты из других стран тоже выбывали», - прокомментировал Елсияр Канагатов.

Вице-президент Федерации тенниса РК Юрий Польский в то же время ответил, что теннисистка Ярослава Шведова получила солнечный удар.

«Но затем играли микс с Андреем Голубевым. В напряженной борьбе уступили японцам. Она вышла повторно, переживала за страну, хотела выступить с максимальным результатом. Было большое напряжение плюс аномальная жара. Часть спортсменов из других стран тоже снималась с игры. Девушки, на мой взгляд, выступили хорошо. Врачей было не так много, как хотелось бы. Но теннисисты выступили, как могли», - пояснил он.