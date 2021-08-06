+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почему теннисисты на Олимпиаде не показали лучший результат

6 Августа 2021 18:22
Поделиться:
Почему теннисисты на Олимпиаде не показали лучший результат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему теннисисты на Олимпиаде не показали лучший результат? Об этом рассказал директор дирекции спорта Национального олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Не могу винить наших теннисисток – Елсияр Канагатов
Представитель НОК призвал развивать спорткомплексы и спортшколы в регионах Сколько средств выделили на поездку в Токио, рассказал Елсияр Канагатов Работа Федерации тенниса была результативной – Елсияр Канагатов

«Здесь мы хотим сказать, что игры по теннису проводились в очень жаркое время. Может быть, это недостатки организаторов. Наших теннисистов тоже спрашивали. Они отвечали, что было очень жарко, как бы ни хотел играть дальше, не мог. Такой ответ они дали. Теннисисты из других стран тоже выбывали», - прокомментировал Елсияр Канагатов.

Вице-президент Федерации тенниса РК Юрий Польский в то же время ответил, что теннисистка Ярослава Шведова получила солнечный удар.

«Но затем играли микс с Андреем Голубевым. В напряженной борьбе уступили японцам. Она вышла повторно, переживала за страну, хотела выступить с максимальным результатом. Было большое напряжение плюс аномальная жара. Часть спортсменов из других стран тоже снималась с игры. Девушки, на мой взгляд, выступили хорошо. Врачей было не так много, как хотелось бы. Но теннисисты выступили, как могли», - пояснил он.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Не могу винить наших теннисисток – Елсияр Канагатов
Представитель НОК призвал развивать спорткомплексы и спортшколы в регионах
Сколько средств выделили на поездку в Токио, рассказал Елсияр Канагатов
Работа Федерации тенниса была результативной – Елсияр Канагатов
Популярное
1 Внесены изменения в постановление санврача ЗКО
2 Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане
3 Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области
4 Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии
5 Танцующая на перекрестке: столичные полицейские провели беседу с девушкой
6 23 жителя Туркестанской области с «красным» статусом оштрафованы
Читайте также
Стало известно расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 7 августа
Будет ли поощрена Елена Рыбакина за выступление на Олимпиаде
Внесены изменения в постановление санврача ЗКО
Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане
Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области
Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии
Танцующая на перекрестке: столичные полицейские провели беседу с девушкой
23 жителя Туркестанской области с «красным» статусом оштрафованы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив