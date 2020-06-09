Почему тенге укрепился в мае - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации на валютном рынке рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внутренний валютный рынок развивался под положительным влиянием внешних и внутренних факторов. Рост цены на нефть благоприятно отразился на валютах стран – торговых партнеров Казахстана. Российский рубль за май укрепился на 5,7% до 70,14 рублей за доллар, евро - на 1,3% до 1,11 долларов за евро», - сообщил Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства.

Также по словам главы Нацбанка, дополнительную поддержку национальной валюте оказали запланированные продажи валюты из Национального фонда с целью выделения гарантированного трансферта в республиканский бюджет.

«В истекшем месяце продолжали действовать принятые меры по обязательной продаже части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора. Объем продаж в мае субъектами квазигосударственного сектора составил 156 млн долларов за месяц. Рост мировых цен на нефть вкупе с благоприятными внутренними факторами способствовал укреплению обменного курса тенге за май на 3,1% с 424,57 до 411,55 тенге за долларов», - сообщил Е. Досаев.

По данным Нацбанка, по итогам торгов 8 июня текущего года средний курс сложился на уровне 397,27 тенге за доллар.