Почему тенге ослаб в январе, объяснил глава Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК страны Ерболат Досаев объяснил рост цен на нефть в январе текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе текущего года рост цен на нефть происходил за счет решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в феврале-марте этого года. Положительная динамика роста цен продолжилась в феврале, цены на нефть достигли 63,3 доллара США за баррель», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, эффект роста цен на нефть был нивелирован ослаблением валют развивающихся стран при росте доллара США.

«В результате за январь бразильский реал ослаб на 5,4%, мексиканское песо – на 3,3%, южноафриканский ранд и российский рубль – на 3,2%, тенге ослаб на 0,8% - до 424,21 тенге за доллар США», - констатировал спикер.

«Конвертации активов Национального фонда в рамках выделения трансфертов в республиканский бюджет, продажи части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора оказывали положительное влияние на курс тенге. По итогам торгов на бирже 15 февраля 2021 года курс тенге составил 416,92 тенге за доллар США, укрепившись с начала месяца на 1,7%», - добавил он.