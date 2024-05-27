Почему тарифы на комуслуги выросли в Казахстане?

Заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК Мирас Зерипбаев рассказал о работе по обновлению инженерных сетей, а также об изменении тарифов на коммунальные услуги, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: пресс-служба Миннацэкономики РК

— Мирас Максетулы, расскажите об основных проблемах коммунальных предприятий в Казахстане, а также о состоянии инфраструктуры.

— Текущее состояние инфраструктуры ЖКХ по стране требует обновления для того, чтобы бесперебойно обеспечивать казахстанцев теплом, электроэнергией, водой и другими коммунальными услугами. Кроме того, в сфере наблюдается отток квалифицированных специалистов, у которых заработная плата ниже других сфер экономики.

Сейчас в Казахстане реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции», по которой на 2023–2029 годы предполагается привлечение инвестиций порядка трех трлн тенге для модернизации 61,9 тысячИ километров инженерных сетей. Это позволит снизить износ коммунальной инфраструктуры на 20% и довести ее до нормативного состояния.

— Насколько изменились тарифы на коммунальные услуги для населения в 2023 году?

— По итогам 2023 года изменение тарифов на коммунальные услуги в среднем составило 20-30% с учетом обеспечения баланса интересов потребителей и предприятий. При этом уязвимые слои населения защищены от изменения тарифов за счет механизма жилпомощи (акиматы компенсируют часть коммунальных расходов).

— За счет чего увеличены тарифы? То есть какие расходы коммунальных предприятий выросли в 2023 году, что потребовалось увеличение тарифов?

— В 2023 году отремонтировано 5,8 тысячи километров инженерных сетей, на что потребовалось 267 млрд тенге. Эти меры позволили снизить износ сетей в среднем на 3,2%. Также повышена заработная плата работников сферы ЖКХ в среднем со 135 тысяч тенге до 200-300 тысяч тенге, то есть зарплаты выросли на 50-100%.

— Планируются ли подобные работы в 2024 году?

— На 2024 год предполагается привлечение порядка 336 млрд тенге инвестиций для модернизации 6,5 тысячи километров инженерных сетей. Эти меры позволят снизить износ инфраструктуры на 3% для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами. Также бесхозные коммунальные сети будут переданы в управление субъектов естественных монополий, заработные платы работников сферы ЖКХ будут индексированы на уровень среднеотраслевого показателя.

— То есть нам опять стоит ожидать роста тарифов?

— Здесь хочу объяснить, что субъекты естественных монополий переходят на усовершенствованные методы тарифного регулирования, стимулирующие повышать эффективность работы и улучшать качество оказываемых услуг, соответственно, повышая инвестиционную привлекательность сфер естественных монополий. И в целях снижения давления на тариф, в настоящее время прорабатывается альтернативные механизмы финансирования сфер ЖКХ, путем привлечения заемных долгосрочных денежных средств по льготным процентным ставкам посредством АО «Банк развития Казахстана», а также средств собственников.

— Ведется ли анализ влияния тарифов на инфляцию в Казахстане?

— Конечно, мы ведем оценку предельного вклада в инфляцию от тарифов на регулируемые коммунальные услуги. Совокупный вклад в инфляцию от тарифов на регулируемые услуги обеспечивается с учетом баланса интересов между инфраструктурными потребностями коммунального сектора и интересами потребителей по обоснованному изменению ежегодных тарифов для конечных потребителей. По итогам 2023 года, тарифы повлияли на инфляцию на 1,08 процентных пункта.

Ранее министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев заявил, что дальнейшее повышение тарифов на электроэнергию будет зависеть от заявок энергетических предприятий. По его словам, приходили заявки с повышением тарифов на 60-70%, но максимально удовлетворяли до 30%.