Почему так быстро создана вакцина «Спутник-V» – ответ казахстанского иммунолога

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, почему так быстро разработана вакцина «Спутник-V», рассказал в ходе онлайн-лектория доктор медицинских наук, иммунолог, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Павел Дерябин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вопросу о безопасности, почему так быстро разработали вакцины. Честно говоря, когда более чем год назад, началась эта пандемия, я думал, что вакцины будут разработаны гораздо быстрее, чем они разработаны. Потому, что сегодня ученые владеют такими технологиями, которые раньше и не снились. Технологии самые современные. Кроме того, говорят, что российская вакцина «Спутник-V» была разработана быстро, одной из первых. Почему? А потому, что эта вакцина была разработана на основе того, что уже использовали при получении других вакцин. В частности, вакцины против вируса Эбола. Слава Богу, что не потребовалось массовое производство вакцины против Эбола, массовая вакцинация людей. Эта тяжелейшая инфекция не распространилась ни у нас, ни в России. Здесь не было разносчиков этой инфекции. Так вот, что такое векторная вакцина? Это такой паровоз, у которого есть локомотив, и есть вагоны, в которые загружены нужные пассажиры. И паровоз этот давно уже сделан. Теперь к этому локомотиву прицепили новый вагон, который состоит из гена, детерминирующего образование «белка S». Когда этот «белок S» образуется в организме человека, против него начинают вырабатываться антитела, и не только, начинается иммунная реакция. И человек становится защищенным от данной вирусной инфекции. Поэтому и быстро разработаны вакцины», – сказал П. Дерябин.

По его словам, казахстанские вакцины также разрабатываются по технологиям, уже не являющимся новыми. Это технологии, когда живой возбудитель болезни инактивируется с помощью химических веществ, при этом сохраняется способность вызывать иммунный ответ, но не сохраняется способность вызывать заболевание. У ученых Национального центра проблем биологической безопасности был опыт разработки инактивированных противогриппозных вакцин, и этот опыт использован при получении вакцины против коронавируса.

Профессор подчеркнул, что вакцины против коронавируса нельзя было создать на «пустом месте» и казахстанские ученые готовы к созданию новых вакцин.

Как пояснил П. Дерябин, вакцины против коронавируса сегодня разрабатываются по разным технологиям. Но ни одну вакцину не допускают к использованию, пока она не пройдет соответствующие испытания. Что касается вакцин, используемых в Казахстане, то в них теоретически нет возможности отрицательного воздействия на организм человека. Тем не менее, они тщательно проверяются на безопасность.

Ученый также подчеркнул, что быстрая разработка вакцин, при наличии современных технологий, не означает возможности создания некачественных препаратов.

Ранее доктор медицинских наук, иммунолог, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Павел Дерябин высказал свое мнение об эффективности вакцины в борьбе с пандемией.