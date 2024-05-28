Почему сведения о количестве заключенных браков в ЗАГС можно получить, а ДУМК такой информации не дает

Почему трудно получить информацию о количестве совершенных в мечетях обрядов бракосочетания? Имамы перед обрядом неке кию, должны требовать свидетельство о заключении брака из отдела ЗАГС. Это правило, установленное Духовным управлением мусульман Казахстана. То есть, количество обрядов неке кию, зарегистрированных в журналах мечетей, должно соответствовать данным из отделов ЗАГС. Корреспондент агентства Kazinform попытался сопоставить эти показатели.

Бюро национальной статистики предоставило информацию о количестве зарегистрированных браков за 2023 год и три месяца 2024 года. Оказывается, в прошлом году в нашей стране был зарегистрирован 120 851 брак. За первые три месяца этого года заключили браки 26 733 пары.

Пресс-служба ДУМК на запрос агентства сообщила, что «нам самим нужна эта информация», и никаких сведений не предоставила. Правда, посоветовали связаться с каждой мечетью отдельно.

Известно, что молодожены считают правильным проводить обряд неке кию в центральных мечетях. Там сообщили, что предоставят любую информацию, если муфтият даст на это свое разрешение. Но к этому времени пресс-служба ДУМК перестала отвечать.

Поскольку надежды на ДУМК не было, попытались связаться с имамами мечетей в регионах. Выяснилось, что обряды неке кию регистрируются в журналах мечетей и в базе. Журналы хранятся в качестве архива. Но количество проведенных обрядов никто не смог сообщить.

— Такой статистики не ведется. Но, наверное, можно посчитать, — сказал главный имам Павлодарской области Жолдас Бердымуратов.

Таким образом, руководство мечетей может предоставить информацию о количестве проведенных обрядов неке кию. Для этого достаточно поднять журналы или обратиться к базе. Почему этого не делают? Будут ли эти сведения соответствовать информации, предложенной отделами ЗАГС? Возможно, в этом и заключается проблема.