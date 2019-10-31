+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 21 °С
USD 388.54 EUR 431.67
RUB 6.09 CNY 55.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почему столичным школам предложили присвоить имена шейхов, ответили в акимате

31 Октября 2019 16:02
Поделиться:
Почему столичным школам предложили присвоить имена шейхов, ответили в акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном акимате прокомментировали предложение о присвоении двум школам города имен шейхов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

Новости по теме

Центры психологической помощи открылись в школах Атырау
Как будет решаться проблема нехватки школ - Асхат Аймагамбетов Аким столицы проверил строительство новых корпусов на территории 5 школ Как в столице решают проблемы трехсменных школ

По словам руководителя управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султана Тлеугали Кишкашбаева, на сегодня в столице функционируют 87 школ.

«Из них 10 учреждениям присвоены имена известных личностей Казахстана. Кроме того, в развитие столицы вносят вклад и иностранные инвесторы. Например, строительство школ, которым предложили присвоить имена шейхов, осуществлялось за счет иностранных инвестиций. Так, Гуманитарный фонд имени Халифа бен Заид аль-Нахаяна полностью финансировал строительство школы-лицея № 84, деньги для строительства школы № 85 выделил Фонд развития государства Катар. Данные образовательные учреждения оснащены всем необходимым учебным оборудованием за счет инвесторов», - сообщил Т. Кишкашбаев.

В акимате отметили, что инвесторы не только построили школы, но и сопровождают их материально-техническое оснащение в дальнейшем. В частности, при необходимости будут проведены ремонт и закуп современного учебного оборудования.

По словам Т. Кишкашбаева, обращение о присвоении имени арабских шейхов школам поступило от руководителей вышеуказанных образовательных учреждений.

3 октября 2019 года на городской ономастической комиссии были рассмотрены и поддержаны предложения о присвоении наименований 12 учреждениям образования. Теперь предложение будет направлено на рассмотрение республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК.

Кроме этого, столичным школам будут присвоены имена Жумабека Ташенова, Ахмета Байтурсынова, Беимбета Майлина, Шакарима Кудайбердыулы, Машхура Жусупа Копейулы, Ильяса Жансугурова, Миржакыпа Дулатова, Алихана Бокейхана, Сакена Сейфуллина. Дворцу школьников предложили присвоить имя Абу Насра аль-Фараби.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив