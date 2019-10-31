Почему столичным школам предложили присвоить имена шейхов, ответили в акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном акимате прокомментировали предложение о присвоении двум школам города имен шейхов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

По словам руководителя управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султана Тлеугали Кишкашбаева, на сегодня в столице функционируют 87 школ.

«Из них 10 учреждениям присвоены имена известных личностей Казахстана. Кроме того, в развитие столицы вносят вклад и иностранные инвесторы. Например, строительство школ, которым предложили присвоить имена шейхов, осуществлялось за счет иностранных инвестиций. Так, Гуманитарный фонд имени Халифа бен Заид аль-Нахаяна полностью финансировал строительство школы-лицея № 84, деньги для строительства школы № 85 выделил Фонд развития государства Катар. Данные образовательные учреждения оснащены всем необходимым учебным оборудованием за счет инвесторов», - сообщил Т. Кишкашбаев.

В акимате отметили, что инвесторы не только построили школы, но и сопровождают их материально-техническое оснащение в дальнейшем. В частности, при необходимости будут проведены ремонт и закуп современного учебного оборудования.

По словам Т. Кишкашбаева, обращение о присвоении имени арабских шейхов школам поступило от руководителей вышеуказанных образовательных учреждений.

3 октября 2019 года на городской ономастической комиссии были рассмотрены и поддержаны предложения о присвоении наименований 12 учреждениям образования. Теперь предложение будет направлено на рассмотрение республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК.

Кроме этого, столичным школам будут присвоены имена Жумабека Ташенова, Ахмета Байтурсынова, Беимбета Майлина, Шакарима Кудайбердыулы, Машхура Жусупа Копейулы, Ильяса Жансугурова, Миржакыпа Дулатова, Алихана Бокейхана, Сакена Сейфуллина. Дворцу школьников предложили присвоить имя Абу Насра аль-Фараби.