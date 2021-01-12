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Почему старшеклассники не пошли в школы, рассказали в Атырау
12 Января 2021 21:16
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Почему сегодня старшеклассники не пошли в школы, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Эпидемиологическая ситуация в Атырауской области остается очень нестабильной. Поэтому принято решение, что до нормализации ситуации с коронавирусом учащиеся 9-11 классов и студенты вузов и колледжей пока продолжат обучение в онлайн режиме», - сообщили в пресс-службе областного управления образования.
Такжк рассказали, что обучение продолжат младшеклассники в дежурных классах, традиционным будет обучение и в малокомплектных школах.
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