Почему стало сложно дозвониться в 103 в Нур-Султане, объяснил директор станции скорой помощи

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Директор городской станции скорой медицинской помощи Нур-Султана Мурат Оразбаев прокомментировал жалобы жителей на сложность дозвона в 103, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество звонков увеличилось в четыре раза, в связи с этим увеличилась нагрузка на линию 103. Поэтому мы увеличили количество пультов 103, а также организован контакт-центр по номеру 705103 – жители Нур-Султана могут по нему получить ответы на вопросы, связанные с КВИ. Тем самым мы разгружаем линию 103. Таким образом мы улучшаем дозвон на 103», - сказал Мурат Оразбаев во время онлайн-брифинга в СЦК.

По его словам, увеличилось и количество вызовов.

«Количество вызовов увеличилось в 2-2,5 раза. Не скрою, есть вызовы, которые выполнены с опозданием. Процентная доля составляет до 5%. Это допустимо. Я понимаю, что каждый житель столицы хочет, чтобы скорая помощь приехала к нему незамедлительно», - отметил спикер.

«Хотел бы отметить, что каждый вызов на уровне диспетчера скорой медицинской помощи делится на четыре категории и у каждой категории есть регламент времени и доезда», - добавил М. Оразбаев.



