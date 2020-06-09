Почему стали разделять симптомных и бессимптомных больных, рассказала Сауле Кисикова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова объяснила причину разделения стратегии лечения симптомных и бессимптомных больных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 июня, согласно Постановлению главного государственного санитарного врача, мы стали выделять отдельно лиц с зарегистрированным лабораторно-подтвержденным наличием коронавирусной инфекции, но бессимптомных. С 3 июня начали разделение статистики. В первую очередь это связано с тем, что лицам с симптомным течением (с клиническими данными заболевания) необходимо уделять больше внимания. Чтобы организовать лечебный процесс в правильном формате, чтобы предупредить и не допустить осложнения данной инфекции в вопросах организации госпитализации и обеспечить своевременность предоставления медпомощи», - сказала Сауле Кисикова во время прямого включения на «Хабар24».

По ее словам, бессимптомные тоже не остаются без внимания.

«Мы их передаем территориальным поликлиникам. В каждой поликлинике Нур-Султана созданы провизорные отделения, и медработники данных подразделений проводят наблюдение данных лиц в условиях домашнего карантина с ежедневным обзвоном, с обеспечением необходимых изделий медназначения, таких как измерение сатурации, определение насыщения кислородом крови. За этими показателями крайне необходимо наблюдать ежедневно», - отметила спикер.

«При выявлении клиники у данных пациентов организована работа по дообследованию. То есть в двух инфекционных стационарах развернуты кабинеты по проведению рентгенографии органов грудной клетки, проведению исследования на компьютерном томографе для подтверждения или исключения пневмонии», - добавила руководитель горздрава.