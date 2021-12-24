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Почему срок использования пенсионных излишков сократили до 20 дней в Казахстане

24 Декабря 2021 14:18
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Почему срок использования пенсионных излишков сократили до 20 дней в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, в Казахстане изменились сроки использования пенсионных накоплений. Теперь срок использования пенсионных излишков (предоставление документов, подтверждающих целевое назначение) составит до 20 рабочих дней. Почему сокращены данные сроки, ответила пресс-служба МИИР РК, передает МИА «Казинформ».

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Отвечая на вопросы об использовании пенсионных накоплений сверх порога достаточности, в МИИР РК отметили, что при согласовании новых Правил с Национальным банком было предложено сократить срок.

«Это обусловлено тем, что имеются несколько случаев возврата и изъятия пенсионных выплат, что при долгосрочном подтверждении целевого использования (45 рабочих дней) приводит к риску неначисления инвестиционного дохода при постоянном изменении остатка пенсионных накоплений на счете в ЕНПФ. А также это приводит к недоучету отвлеченных средств, при расчете ежемесячной пенсии», - говорится в ответе пресс-службы МИИР РК в Telegram.

В свою очередь, срок 20 рабочих дней позволяет обеспечить защиту интересов вкладчиков пенсионной системы, добавила пресс-служба ведомства.


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#Экономика   #ЕНПФ   #Общество   #Финансы  
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