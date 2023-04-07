Почему средства Нацфонда были инвестированы в акции обанкротившихся американских банков, объяснил Галымжан Пирматов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов прокомментировал вопрос инвестирования средств Нацфонда в акции американских банков, которые обанкротились в марте т.г., передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, ценные бумаги американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, обанкротившихся в марте, имеются в портфелях акций внешних управляющих активами Нацфонда (НФ) и ЕНПФ.

«Национальный фонд инвестируется в соответствии о локации этих денег в сберегательном портфеле. Он инвестируется именно с точки зрения долгосрочной стратегии, а не каких-то краткосрочных мер. В акции мы вкладываемся индексно, то есть портфельно. Такого, чтобы мы сидели и выбирали, какой банк и на сколько купить, такого нет. То есть эти ценные бумаги входили в определенные индексы, по которым индексировалась часть денег Национального фонда нашими внешними управляющими», - сказал Галымжан Пирматов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Глава Нацбанка также сообщил, что по результатам марта текущего года объем Национального фонда составил 58, 4 млрд долларов, доходность с момента создания составила 3,17 % годовых.

«Инвестирование подразумевает определенный риск, чем меньше риска вы пытаетесь взять, тем меньше ожидаемый доход. Мы вкладываем деньги казахстанцев – средства Национального фонда с учетом долгосрочного горизонта, с учетом стратегии о локации», - подчеркнул Галымжан Пирматов.

Было отмечено, что доля этих двух банков SVB и Signature в индексах измерялась в сотых процентах. Наши инвестиции в эти банки измерялись в тысячных процентах. По факту на общую доходность никакого эффекта банкротство этих банков не произвело.