Почему «Спутник-V» нельзя использовать для ревакцинации, объяснил Алексей Цой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой назвал причины, по которым вакцину «Спутник-V» нельзя использовать для ревакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Спутник» нельзя ставить, там два разных компонента. Ставят только те вакцины, которые имеют идентичный компонент. У «Спутника-V» первый и второй компоненты разные. Соответственно для ревакцинации в Казахстане используют вакцины, которые имеют идентичный и первый и второй компонент», - сказал Алексей Цой в кулуарах после заседания Правительства.
Ранее, министр сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Казахстане. «В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР тестом, выздоровело более 96% больных», - сказал Алексей Цой.
Кроме того, глава Минздрава рассказал о выздоровевших от коронавируса. «В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели более 96% больных», - отметил А. Цой.
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