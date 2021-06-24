Почему  справка на наличие антител не приравнена к ПЦР-тесту или паспорту вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня нет доподлинно подтвержденных, научно обоснованных данных о том, какой титр антител является защитным. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему в списке обязательно только ПЦР-тест и паспорт вакцинации. Почему нет такой опции, как справка на наличие антител, ведь есть люди, которые переболели, есть антитела?» - прозвучал вопрос от журналиста.

«Мы уже говорили о том, что переболевшие входят в категорию, на которых не распространяется обязательное наличие ПЦР-теста. Переболевшие должны быть не более 3-х месяцев, потому что мы уже говорили, что есть повторные случаи. Эти повторные случаи регистрируются через три месяца, поэтому эта норма введена», - ответила Айжан Есмагамбетова.

Что касается тестирования на антитела, по ее словам, сегодня нет доподлинно подтвержденных, научно обоснованных данных о том, какой титр антител является защитным. «Поэтому эту норму не вводили», - добавила Айжан Есмагамбетова.