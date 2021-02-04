Почему создали приложение «Ashyq» для входа в бизнес-объекты, пояснили казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О приложении «Ashyq» для доступа к некоторым объектам бизнеса рассказали в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что МЦРИАП, Минздрав совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» проводят пилот среди представителей бизнеса, деятельность которых ограничена в период карантинных мер (SPA-центры, фитнес-центры, кинотеатры). Теперь для посещения данных мест необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе.

В ходе онлайн-брифинга журналисты спросили, не является ли данная мера распространением личных данных человека, а также разглашением диагноза.

«Разработка мобильного приложения «Ashyq» была сделана Министерством цифровизации совместно с Министерством здравоохранения по инициативе бизнеса. Те объекты бизнеса, которые в настоящее время в связи с эпидситуацией закрыты, хотят продолжать работу. Соответственно, в рамках этого был запущен пилот в двух городах - Нур-Султане и Алматы. На некоторых объектах действительно применялась такая методика. То есть, по желанию самого гражданина при посещении отдельных объектов бизнеса устанавливается мобильное приложение, с помощью которого гражданин при входе в заведение сканирует QR-код для того, чтобы показать сотрудникам этого заведения свой статус. Если в единой базе Министерства здравоохранения имеется информация, что у него положительный тест на коронавирус, его просто не впустят. Это сделано для того, чтобы защитить тех людей, которые находятся там, чтобы граждане, которые по сути должны быть на карантине и находиться дома, не посещали общественные места», - пояснил директор департамента электронного здравоохранения МЗ РК Бейбут Есенбаев.

Он заверил, что в таком случае информация касательно наличия результата ПЦР-теста не передается никуда, а находится только в телефоне самого гражданина.

«Гражданин не показывает результат теста ПЦР, он показывает только статус, действительно ли он находится в «красной» зоне. Это при условии того, что у него есть результат ПЦР-теста. Если у него нет, или результат отрицательный, тогда у него будет зеленый свет, и он может посещать. Если он не хочет показывать эту информацию, он может не показывать. В данном случае на эти пилотные объекты вход будет ограничен», - сказал Б. Есенбаев.

Тем временем главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов отметил, что присвоение статуса по цветам является временной мерой.

«По истечению определенного срока этот статус снимается, если человек излечился. Либо мы получаем подтверждение, что он не является носителем вируса, и из этой категории он переходит в другую категорию граждан, которые будут иметь доступ на этот объект», - отметил Ерлан Киясов.

Ранее также в Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК объяснили, что приложение «Ashyq» не является обязательной мерой.