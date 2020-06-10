Почему сократилось число пунктов наблюдения за состоянием воздуха – депутаты подняли вопрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса депутаты подняли проблемные вопросы экологического характера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вашим министерством (экологии, геологии и природных ресурсов – прим. авт.) реализуется бюджетная программа 039 – развитие гидрометеорологического экологического мониторинга. В 2019 году на ее реализацию было выделено средств на 2 млрд, или на 25% больше, чем в 2018 году. Однако позитивной динамики по развитию экологического мониторинга нет. Более того, ситуация ухудшилась. Во-первых, судя по индикаторам прямых показателей этой бюджетной программы, представленной в отчете Правительства, видно, что при увеличении финансирования количество пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха сократилось. Если в 2018 году их было 146, то в 2019 году стало 140», - сказала депутат Мажилиса Ирина Унжакова.

Кроме того, по ее словам, в заключении Счетного комитета к отчету Правительства отмечается снижение исполнения по целевому индикатору обеспечения территории РК мониторингом загрязнения атмосферного воздуха.

«Поясните, почему при увеличении финансирования бюджетной программы, а это 2 млрд тенге, произошло снижение по прямым и целевым индикаторам в сфере экологического мониторинга. Деньги выделены, они в полном объеме вами освоены, а количество обслуживаемых пунктов наблюдения за соблюдением атмосферного воздуха сократилось, и обеспеченность мониторингом загрязнения атмосферного воздуха снизилась. Как вы это объясните?» - спросила депутат.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев попытался объяснить ситуацию.

«Действительно, у нас количество пунктов снизилось со 146 до 140 в прошлом году в связи с тем, что 6 датчиков выбыло. Они выбыли из эксплуатации, несколько лет назад покупались датчики, у которых есть определенный срок эксплуатации. Что касается 2 млрд тенге, то в прошлом году действительно вы поддержали увеличение финансирования в сторону «Казгидромета». 2 млрд тенге были потрачены, в основном, по двум направлениям: первое – прейскурант цен был изменен, потому что прейскурант был 2013 года, соответственно, исходя из инфляции, из необходимости увеличения зарплат, выросли затраты «Казгидромета», - отметил министр.

«Второй фактор – мы увеличили количество мониторинга на гидротехнических сооружениях. Это в первую очередь о трансграничных реках. Так, если раньше мы делали порядка 300 изучений, то теперь довели их до 921. В этой связи у нас возросла стоимость услуг «Казгидромета». Что касается снижения соответствующего индикатора, то данная работа будет нами в последующих бюджетах учитываться, и мы будем просить Минфин поддержать и вас будем просить поддержать увеличение», - добавил М. Мирзагалиев.