Почему сокращается бюджетное финансирование НИШ и НУ – пояснение главы Минфина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра, министр финансов Ерулан Жамаубаев объяснил, почему сокращается бюджетное финансирование Назарбаев интеллектуальных школ (НИШ) и Назарбаев Университета (НУ), также он заявил о стабильности работы Jusan bank, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изначально концепция как была выстроена: НИШ и НУ финансировались из республиканского бюджета, но идеология была такая, что мы постепенно должны были сокращать финансирование из республиканского бюджета. Что мы сейчас и делаем из года в год. За счет того, что в будущем будет создан специальный фонд, который должен будет возмещать финансирование за счет своих денег», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате.

Журналисты также попросили прокомментировать заявление о том, что Jusan bank должен был напрямую финансировать два образовательных учреждения.

«Это в корне неправильно. Jusan bank – такой же коммерческий банк, как и другие банки. То есть, привлекает средства населения, формирует собственный капитал, занимает на рынке финансирования и кредитует экономику прежде всего. За счет прибыли, естественно, дальше поднимаются дивиденды акционерам. А конечные акционеры – как раз-таки фонд, который должен финансировать НИШ. Поэтому, прямого финансирования от Jusan bank нет. Но тем не менее, за счет складывающихся дивидендов, после того, как они выплатят налоги, после того, как прибыль по закону распределится, потом только они могут чистой прибылью поднять до фонда, а фонд будет финансировать эти два учреждения», - отметил спикер.

Министр финансов также высказался о дальнейшей судьбе банка.

«Я ответственно заявляю: Jusan bank стабильно работает и никаких опасений насчет будущего Jusan bank нет», - заявил глава ведомства.