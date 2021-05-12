Почему снизилось производство битума, объяснили в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В январе-апреле производство битума достигло 200 тысяч тонн, т. е. 87% к плану отчетного периода. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Причина того, что производство битума было ниже плана отчетного периода, заключалась в том, что в январе-апреле т.г. была ограничена подача газа предприятию «Газпромнефть-Битум» в связи с резким понижением температуры погоды ниже обычной. Для решения данного вопроса на сегодня АО «КазТрансГаз» начало работы по реконструкции выходной линии «Ленгер» АГРС «Шымкент-4», и планирует завершить до 1 августа т.г», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

После осуществления данных работ, по его словам, будет полностью решен вопрос обеспечения природным газом ТОО «Газпромнефть-Битум» в осенне-зимний период.

Он также назвал сроки запуска производства на Атырауском НПЗ.

«В целом, объем нефтегазохимической продукции составил 47,3 тыс. тонн, что составляет 39,3% к плану января-апреля текущего года. В целях обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка Атырауский нефтеперерабатывающий завод работает на топливном варианте до сентября т.г., а с сентября текущего года планирует производство нефтехимической продукции», - отметил министр.

«Вместе с тем отмечаю, что основная доля производства нефтехимической продукции, в том числе бензола и параксилола, приходится на Атырауский НПЗ», - заключил глава Минэнерго.



