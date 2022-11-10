Почему снижены расходы республиканского бюджета на 2023 год на поддержку реального сектора

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Часть расходов на поддержку реального сектора мы передали в базу местных бюджетов. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается мер господдержки, то на следующий год некоторое снижение расходов на поддержку реального сектора по сравнению с текущим годом связано с тем, что мы часть расходов на поддержку реального сектора передали в базу местных бюджетов, порядка полтриллиона тенге», - сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем глава Кабмина добавил, что при ежегодном формировании бюджетов Правительство будет увеличивать финансирование мер поддержки реального сектора и поддерживать на уровне не менее 3-3,5% к ВВП.

«Что касается кредитования экономики, то по мере стабилизации макроэкономической ситуации объем кредитования банками планируется увеличить с 22 трлн тенге в текущем году - до 36 трлн тенге к 2027 году, то есть в течение пяти лет на 65%», - сообщил Алихан Смаилов.

Как сообщалось ранее, в Сенате сегодня рассматривают проект Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы».

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