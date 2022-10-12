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    14:01, 12 Октябрь 2022 | GMT +6

    Почему сложно раскрыть связанные с рекламой наркотиков преступления – ответ главы МВД РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в эфире программы «Три вопроса» Телерадиокомплекса РК пояснил, почему сложно раскрыть преступления, связанные с рекламой наркотиков, и сколько наркосайтов заблокировали с начала года в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Марат Ахметжанов сказал, что синтетические наркотики стали национальной проблемой, угрозой национальному генофонду Казахстана. Если в прошлом году изъяли 14 кг, в этом году изъяли почти в 8 раз больше - 105 кг.

    «Существуют подпольные лаборатории на территории нашей страны. 33 наркопритона и лабораторий ликвидировали за 8 месяцев, изъято более 11 тонн наркотических средств. Мы не стоим на месте, мы смотрим, как обуздать это негативное явление. С 2020 года ввели в законодательство новую уголовную статью «Реклама и пропаганда наркотиков». В этом году за 8 месяцев мы заблокировали 1772 наркосайта. Мы отнесли их к категории тяжких преступлений, предусмотрено длительное лишение свободы», - сказал министр.

    Глава ведомства добавил, что реклама и пропаганда наркотиков относятся к разряду труднораскрываемых преступлений.

    «Эти сайты могут работать и за границей. Блокировка 1772 сайтов уже минимизировало в нашей стране вовлечение в наркоситуацию. Если бы использовали старые методы, это было бы минусом для нашей работы», - пояснил Марат Ахметжанов.



    Ранее в Министерстве внутренних дел РК признали, что были перегибы, когда критерии оценки органов внутренних дел и в целом правоохранительных органов базировались на цифровых показателях. Как отметил Марат Ахметжанов, доверие должно строиться не на статистических показателях, а на оценке общества.


    Кадр из видео



    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Видео МВД РК Правоохранительные органы
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