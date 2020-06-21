Почему скорая помощь Актобе не отвечает на звонки

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В скорую помощь Актобе невозможно дозвониться. Из-за всеобщей паники, охватившей город, актюбинцы звонят в скорую даже ради консультации. Почему не стоит паниковать при небольшой температуре, рассказала в ходе брифинга заместитель руководителя управления здравоохранения области Светлана Есенаманова. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам С.Есенамановой, на сегодня у многих актюбинцев появился страх заражения коронавирусной инфекцией, в связи с этим многие звонят в скорую помощь по пустякам, в то время как больные люди не могут дозвониться. Не паниковать и не вызывать скорую помощь при небольшой температуре, а обратиться к своему участковому врачу по телефону, посоветовала С.Есенаманова.

«В скорую помощь поступает очень много звонков в эти дни, поэтому не могут многие дозвониться. Сейчас работают все 27 машин скорой, на вызовы выезжают все, раньше мы делили бригады для КВИ и другие, сейчас они переодеваются и едут на все вызовы. Вместе с тем, у людей появился страх. Сейчас они звонят в скорую даже при температуре 37,2. Ненужная такая истерия, у кого нет симптомов, нужно звонить участковому, теперь к нам в скорую звонят 30 процентов населения, поэтому линии заняты. Огромное количество людей хотят попасть в провизорные центры, чтобы сделать рентген, КТ, без показаний их делать не нужно. Да есть недочеты в работе. К примеру, дефицит кадров - сейчас мы остро ощутили дефицит самых низкооплачиваемых врачей - терапевтов и врачей общей практики, которые лечат пневмонию. Сейчас койко-мест хватает, но стоит вопрос дефицита квалифицированных кадров», - сказала С.Есенаманова.

Вместе с тем, она также посоветовала актюбинцам не заниматься самолечением при пневмонии и других заболеваниях, все назначения должен прописывать врач.