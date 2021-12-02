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Почему сериал об Ахмете Байтурсынове не снимался в Оренбуржье и Тургае

2 Декабря 2021 21:30
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Почему сериал об Ахмете Байтурсынове не снимался в Оренбуржье и Тургае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный режиссер Мурат Есжан рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как снимался телесериал «Ахмет. Ұлт ұстазы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нашим научным консультантом была Райхан Имахамбетова, директор музея Ахмета Байтурсынова в Алматы, автор книги о Байтурсынове «Ғасыр саңлағы», а художественным консультантом - алашевед Ушкын Сайдрахманулы. В ходе написания сценария они, с самого начала до конца, были с нами. Сценарий мы написали совместно с известным драматургом, писателем Уларбеком Нургалымулы. В ходе составления сценария мы использовали около 50 книг», – сказал М.Есжан.

По его словам, в ходе съемок возникали трудности в создании образа Ахмета Байтурсынова в связи с тем, что не было его современников.

«Если говорить о трудностях, то дело в том, что не осталось воспоминаний тех, кто непосредственно с ним общался, разговаривал с ним после того, как ему запретили выступать», – сказал М.Есжан.

Режиссер отметил, что среди исследователей наследия А.Байтурсынова есть разногласия. Но, поскольку фильм не является документальным, были использованы сведения, соответствующие художественной правде, не бросающие тень на личность А.Байтурсынова.

По словам М.Есжан, в качестве локации для сериала были выбраны места вблизи Алматы. Были причины, почему не использовались исторические объекты в Оренбуржье и Тургае. Основными локациями были город Алматы и Жаркент. Съемки в Оренбуржье и Тургае не проводились в связи с нехваткой финансовых средств, а также в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры в тех местах. А декорации должны быть полными. Поэтому, оказалось удобнее снимать в окрестностях Алматы. Сериал начинается с момента, когда Ахмет Байтурсынов включается в общественно-политическую жизнь народа.

«Мы постарались построить сюжет сериала на эпизодах, основанных на периодах его жизни, показывающих его, как просветителя, ученого, публициста и политического деятеля», – сказал Мурат Есжан.


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#Нур-Султан   #Костанайская область   #Культура   #История Казахстана   #Рухани жаңғыру   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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