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    17:23, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Почему резко повысилась цена дизтоплива в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему резко повысилась цена на дизельное топливо со 190 до 270 тенге, пояснил вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Здесь могут быть два фактора. С одной стороны дорогие поставки дизельного топлива с России заходят. Уже только на границе минимальные цены в сентябре были 230 тенге за литр по-летнему и 260 тенге за литр по-зимнему. С учетом транспортных и операционных затрат АЗС цены отталкиваются от этой базы.

    Когда объемов мало, рыночная конъюнктура приводит к тому, что цены на заправках начинают расти. Думаю, с учетом обеспечения необходимых объемов импорта, производства на казахстанских заводах, ситуация должна стабилизироваться, что приведет к тому, что такого разбега по ценам уже не будет, как сейчас», - пояснил Асет Магауов.

    Ранее Асет Магауов сообщил, сколько дизельного топлива имеется в остатке у Казахстана.


    Теги:
    Нефть/газ Топливо Минэнерго РК Цены и тарифы Энергетика
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