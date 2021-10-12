Почему резко повысилась цена дизтоплива в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему резко повысилась цена на дизельное топливо со 190 до 270 тенге, пояснил вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь могут быть два фактора. С одной стороны дорогие поставки дизельного топлива с России заходят. Уже только на границе минимальные цены в сентябре были 230 тенге за литр по-летнему и 260 тенге за литр по-зимнему. С учетом транспортных и операционных затрат АЗС цены отталкиваются от этой базы.

Когда объемов мало, рыночная конъюнктура приводит к тому, что цены на заправках начинают расти. Думаю, с учетом обеспечения необходимых объемов импорта, производства на казахстанских заводах, ситуация должна стабилизироваться, что приведет к тому, что такого разбега по ценам уже не будет, как сейчас», - пояснил Асет Магауов.

Ранее Асет Магауов сообщил, сколько дизельного топлива имеется в остатке у Казахстана.