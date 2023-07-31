Почему разобрали строившиеся по госпрограмме дома в селе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Сарытомар района М.Жумабаева Северо-Казахстанской области разобрали четыре дома, строившиеся по государственной программе. Ситуацию прокомментировали в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео из населенного пункта появилось в социальных сетях.

Автор ролика просит разобраться в сложившейся ситуации. По его словам, в прошлом году разобрали стены и до сих пор никакие работы не проводятся.

В областном акимате заверили, что бюджетные деньги на строительство этих домов не потратили. Возведением жилья для переселенцев занимался предприниматель.

«Строительство домов для переселенцев по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» в селе Сарытомар было начато в 2021-м году индивидуальным предпринимателем. Строительство приостановили в связи с замечаниями по качеству строительных работ - заливка фундамента и укладки стен. После этого индивидуальный предприниматель принял решение разобрать возведенные строения. Убрал стены, демонтировать фундамент не представилось возможным. Бюджетные средства за строительство домов в селе Сарытомар индивидуальный предприниматель не получал», - прокомментировали в облакимате.

В селе Сарытомар проживают 228 человек. За два года население увеличилось на 20 человек.