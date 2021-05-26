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    16:28, 26 Май 2021 | GMT +6

    Почему растет заболеваемость коронавирусом в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев объяснил, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Эпидемиологическую ситуацию в области А. Жуматаев назвал нестабильной. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 возросла в 1,6 раза - со 135 до 224 случаев. Репродуктивное число Rt превысило 1. В структуре заболеваемости преобладают симптомные формы - 81%.

    «Рост заболеваемости связан с увеличением социальных контактов во время празднования майских праздников, снижением самодисциплины населения по соблюдению карантинных мер. Мы наблюдаем, что снизилась настороженность перед коронавирусом. Люди перестали носить маски, как на улице, так и в общественных местах и транспорте. Это способствует быстрому распространению инфекции», - сказал А.Жуматаев.

    Он призвал не проводить массовые мероприятия и гуляния, реже посещать места массового скопления, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком, постоянно носить маски.

    «Следует помнить, единственный и надежный способ остановить пандемию – это вакцинация. Эффект от вакцинации уже виден, но пока ограничен временем по выработке иммунитета», - заявил главный санитарный врач области.

    На 26 мая, в регионе первый компонент вакцины против коронавируса получили 70 217 человек, полный курс вакцинации прошли 35 117 североказахстанцев.



    Теги:
    Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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