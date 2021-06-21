Почему растет использование синтетических наркотиков, пояснили в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем изъятых синтетических наркотиков за последние годы увеличилось в десятки раз. Так, с начала 2021 года по Казахстану изъято 41 кг синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За короткий промежуток времени синтетика получила широкое распространение во всем мире. Казахстан не исключение. Причины – простота и дешевизна производства, все его составные части, так называемые конструкторы, вполне легальны и доступны: отдельные органические соединения, ацетон, этиловый спирт и уксусная кислота. Методы употребления также не притязательны, их курят, вдыхают, употребляют внутрь. Поэтому они пользуются спросом среди молодежи. В этом состоит главная опасность – наносится большой ущерб генофонду нации, будущее такой молодежи обременена десятками лет зависимости и болезненного угасания», – сказал начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бакытжан Амирханов на брифинге ведомства.

Согласно информации специалиста столичного Центра психического здоровья, на сегодняшний день героиновые наркоманы стали редкостью, большей частью поступают больные с зависимостью от синтетики, в тяжелом состоянии, с глубокими психозами и органическими поражениями центральной нервной системы.

« Касательно современных методов распространения наркотиков, то здесь сбытчики используют весь потенциал Интернет технологий. Особый акцент сделан на усилении работы по фактам рекламы наркотиков. Это прежде всего, склонение к потреблению наркотиков и их сбыту через Интернет. Они отнесены к категории тяжких и особо тяжких преступлений и предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения», – отметил он.

По данным Бакытжана Амирханова, за 5 месяцев этого года зарегистрировано 105 досудебных производств из которых 56 за рекламу и 49 за сбыт посредством интернет. Включение в подконтрольные списки 89 наименований психоактивных веществ позволило ввести в правовую зону все известные синтетические наркотики.

« В результате принятых мер объем изъятых синтетических наркотиков за 2018–2020 годы увеличилось в десятки раз (с 5,2 кг до 96 кг). Только с начала текущего года изъято 41 кг синтетических наркотиков. Выявлено 526 уголовных правонарушений, связанных с оборотом синтетики в том числе, 210 фактов сбыта, 48 хранений, 258 проступка. Заблокировано 740 с айтов, распространявших наркотики. Ликвидировано 10 нарколабораторий с изъятием более 15 кг готовых к употреблению наркотиков и 35 литров прекурсоров», – проинформировал он.

Также Бакытжан Амирханов напомнил, что на сегодняшний день упрощен порядок постановки на учет новых психоактивных веществ. Введены составы уголовных преступлений, отвечающие современным реалиям наркопреступности. Также внедрена процедура приостановления подозрительных денежных операций в сети, с возможностью идентификации их участников.