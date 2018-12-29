-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:31 231
-
10:14 336
-
09:56 518
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:25 443
Почему растет доллар, объяснил Тимур Сулейменов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов объяснил стабильно сильную позицию американского доллара, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Макроэкономически вы все знаете, что связано с повышением ставки ФРС, много раз говорили, и я с этим согласен, что влияет. Сама политика США влияет, усиливает инвестиционную привлекательность американской юрисдикции, их ценных бумаг, соответственно влияет на платежные балансы и на доллар», - сказал министр в кулуарах Правительства.
По его словам, это негативно влияет на другие валюты.
«Раз влияет на доллар, то он растет, а все остальные падают. Это основное. Другая вещь - цены на нефть, которые пока еще далеки от стабильных, их достаточно сильно бросает вверх и вниз, соответственно на наш курс не может не отражаться», - добавил он, напомнив, что прогноз относительно ставки доллара на 2019 год будет на уровне 370 тенге.
Ранее на заседании Правительства Т. Сулейменов рассказал, насколько удалось снизить в Казахстане тарифы на услуги ЖКХ.
- В каких регионах РК производительность труда выше
- Дорожную карту развития регионов подготовят к 30-летию независимости РК
- Президент РК: От плохой работы банков не должны страдать вкладчики
- Необходимо развивать легкую промышленность в Казахстане - Президент
- Президент Казахстана рассказал об экономической ситуации в стране
- Почему бизнесмены дважды не смогли приватизировать рынок «Шапагат» в Астане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана