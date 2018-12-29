Почему растет доллар, объяснил Тимур Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов объяснил стабильно сильную позицию американского доллара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Макроэкономически вы все знаете, что связано с повышением ставки ФРС, много раз говорили, и я с этим согласен, что влияет. Сама политика США влияет, усиливает инвестиционную привлекательность американской юрисдикции, их ценных бумаг, соответственно влияет на платежные балансы и на доллар», - сказал министр в кулуарах Правительства.



По его словам, это негативно влияет на другие валюты.



«Раз влияет на доллар, то он растет, а все остальные падают. Это основное. Другая вещь - цены на нефть, которые пока еще далеки от стабильных, их достаточно сильно бросает вверх и вниз, соответственно на наш курс не может не отражаться», - добавил он, напомнив, что прогноз относительно ставки доллара на 2019 год будет на уровне 370 тенге.



Ранее на заседании Правительства Т. Сулейменов рассказал, насколько удалось снизить в Казахстане тарифы на услуги ЖКХ.