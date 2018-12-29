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Почему растет доллар, объяснил Тимур Сулейменов

29 Декабря 2018 12:23 180
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Почему растет доллар, объяснил Тимур Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов объяснил стабильно сильную позицию американского доллара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Макроэкономически вы все знаете, что связано с повышением ставки ФРС, много раз говорили, и я с этим согласен, что влияет. Сама политика США влияет, усиливает инвестиционную привлекательность американской юрисдикции, их ценных бумаг, соответственно влияет на платежные балансы и на доллар», - сказал министр в кулуарах Правительства.

По его словам, это негативно влияет на другие валюты.

«Раз влияет на доллар, то он растет, а все остальные падают. Это основное. Другая вещь - цены на нефть, которые пока еще далеки от стабильных, их достаточно сильно бросает вверх и вниз, соответственно на наш курс не может не отражаться», - добавил он, напомнив, что прогноз относительно ставки доллара на 2019 год будет на уровне 370 тенге.

Ранее на заседании Правительства Т. Сулейменов рассказал, насколько удалось снизить в Казахстане тарифы на услуги ЖКХ.

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Ключевые слова: Экономика, Правительство РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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