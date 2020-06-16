Почему растет число заболевших коронавирусом, рассказала вице-министр здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева ответила, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом среди населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост заболеваемости связан с увеличением контактов - трудовых, социальных, семейных, так как заражение проходит одинаково по частоте как в трудовых коллективах, так и внутри семьи. К сожалению, имеет место несоблюдение мер профилактики - люди не носят маски, не соблюдают дистанцию. Кроме того, на объектах, которые возобновили свою деятельность, не выполняются должным образом меры санитарно-дезинфекционного режима», - заявила Лязат Актаева в ходе прямого эфира рубрики «Минздрав сообщает» на странице ведомства в Facebook.

Как ранее сообщила вице-министр, в стационарах находятся 5 795 пациентов с коронавирусом. В реанимации находятся 119 больных.

Всего выписано с выздоровлением 9 388 больных. За сутки выписаны 200 пациентов.

Рост заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю отмечен в Актюбинской - в 3,6 раза, Карагандинской - в 2,8 раза, Атырауской - в 2,5 раза, в Алматы, Северо-Казахстанской области - 2,4 раза, в два раза в Шымкенте и Акмолинской области. В других регионах - менее чем в 2 раза.