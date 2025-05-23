Почему распределение жилья в Казахстане перешло от акимата в «Отбасы банк»

По его словам, передача полномочий позволит упростить процесс и сделать его прозрачнее.

– В первую очередь, это обеспечивает единое окно – это упрощенный порядок мониторинга, ведения и распределения, – отметил Жунисбеков. – То есть исключаются ситуации, когда граждане жаловались на несправедливое распределение жилья со стороны акимата.

Теперь, как отметил представитель министерства, этим займется единый оператор – «Отбасы банк».

– Жилье будет распределяться, во-первых, прозрачно, во-вторых, справедливо. Вся работа будет вестись через единую информационную систему, что также удобно для граждан, – добавил он.

Отвечая на вопрос, повлияет ли это на скорость получения жилья, Жунисбеков подчеркнул, что ожидание на жилье не зависит от «Отбасы банка», так как он – лишь механизм распределения.

По словам спикера, темпы движения очереди зависят, прежде всего, от объемов строительства жилья.

– В стране действуют меры по стимулированию как социального, так и рыночного жилья. Насколько позволяет бюджет, мы поддерживаем строительство социального жилья. В последние годы наблюдается стабильный рост, – сказал он.

Кроме того, государство создает условия и для развития коммерческого строительства.

– Есть такие стимулы, как подведение инфраструктуры при определенных условиях, субсидирование ставки вознаграждения. Этими мерами активно пользуются застройщики. Кроме этого, государство рассматривает такие механизмы, как комплексное строительство и комплексный подход к застройке населенных пунктов. Поэтому я думаю, что дальше темпы строительства будут увеличиваться, а движение по очереди ускоряться, – добавил Жунисбеков.

Закон о реформировании жилищной политики Президент подписал в ноябре прошлого года для совершенствования механизмов господдержки граждан, кандасов по улучшению жилищных условий.