Почему простаивает половина из 590 новых автобусов в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему в Шымкенте простаивает половина из 500 новых автобусов, объяснил аким города Мурат Айтенов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким сообщил, что до конца текущего года в Шымкенте будут перевозить пассажиров 590 автобусов, работающих на газе.

«В прошлом году было закуплено 590 автобусов. Из них 300 включены в систему. Еще 290 начнут использоваться до конца года. Все они будут работать на газе. В них есть кондиционеры, они удобны для инвалидов. Почему задерживается ввод 290 машин? Потому что только сейчас завершилось строительство газовой заправочной станции для общественного транспорта. Началась работа по расширению второй станции. До конца года эта работа должна быть завершена. Только тогда указанные автобусы можно будет выпустить на дороги», – сказал М.Айтенов.

Аким также отметил, что для удобства пассажиров, с октября прошлого года внедрена система электронной оплаты проезда. Благодаря этому, сейчас 80% оплаты за проезд производится в электронном виде. Дополнительно внедряется специальная система, которая показывает, где какая машина находится. Для этого достаточно установить соответствующее приложение на телефон. Благодаря этому, жители города могут видеть время прибытия автобуса на остановку и эффективно планировать свои дела. Сейчас проводится голосование с целью выяснения названий остановок, для удобства пользования приложением. После решения технических вопросов система будет внедрена. Постепенно 80% общественного транспорта в городе будет заменено на новые, современные, большие автобусы.