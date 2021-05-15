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    19:36, 14 Май 2021 | GMT +6

    Почему промежуток между этапами вакцинации составляет 21 день

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академик и главный репродуктолог РК Вячеслав Локшин объяснил, почему между этапами вакцинации выбран промежуток в 21 день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Почему выбран 21 день в отношении всех ныне существующих вакцин против коронавируса? К этому времени должен очевидно проявиться эффект первой дозы. На третьей неделе должны появиться или не появиться антитела. Если они появляются, они появляются не позже этого срока. Дальше они могу нарастать в своем титре, но появиться должны. И поэтому был выбран такой временной промежуток. И тогда мы вводим вторую дозу, либо усиливая, либо восполняя», - сказал Вячеслав Локшин на брифинге в СЦК.

    Он также прокомментировал мнение некоторых ученых о том, что данный промежуток необходимо увеличить до 90 дней.

    «Почему сейчас заговорили о продлении этого промежутка времени? Теоретически есть основания не останавливаться на 21 дне. 21 день – это момент выявления плато, на которое вышел иммунный ответ. Но оно продолжается и дальше. 21, 42, 90 и 180 дней – мы имеем полное описание этого. Поэтому теоретически можно этот промежуток увеличить. Но когда разработчики вакцин это говорят, значит, у них, вероятно, есть сведения», - отметил академик.

    «Мы ориентируемся на заявления Гинсбурга (глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи). У Johnson&Johnson были основания, видимо, они есть и у Гинсбурга. Но они пока не опубликованы», - заключил В. Локшин.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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