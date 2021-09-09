Почему приостановлена рекультивация радиоактивных отходов в «Қошқар Ата» - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Суиндик Алдашев обратился к министру экологии, геологии и природных ресурсов РК с вопросом о причинах остановки рекультивации радиоактивных отходов в хранилище «Қошқар Ата», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил сенатор, хранилище «Қошқар Ата», образованное ещё в 60-х годах прошлого века, содержит 51,8 млн тонн радиоактивных отходов. Причём находится оно лишь в 3 километрах от города Актау и потому вызывает беспокойство жителей региона.

Депутат напомнил, что для восстановления почвы хранилища раннее уже проводились научные исследования. А в 2017 году на основе их результатов была разработана проектно-сметная документация на 17,5 млрд тенге. Для решения этой экологической проблемы деньги были заложены в бюджет, определена подрядная компания и работы начались в этом году. Однако уже в июне работы по рекультивации хранилища - полностью прекратились.

«По имеющимся данным, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов приняло решение о пересмотре утвержденной проектно-сметной документации, прошедшей госэкспертизу и заказало Институтам ядерной физики и радиационной безопасности и экологии дополнительное изучение. В связи с этим сотрудники Министерства отложили выделение предусмотренных раннее средств. Такое решение, в свою очередь, грозит отсрочкой реализации проекта еще на долгие годы. Понятно, что к тому времени стоимость проведения работ вырастет ещё больше», - сказал Суиндик Алдашев на пленарном заседании Сената.

В связи с этим, сенатор попросил министра ответить, почему возглавляемое им ведомство приостановило выполнение данного проекта и приняло решение о пересмотре проектно-сметной документации, которая раннее уже прошла госэкспертизу.