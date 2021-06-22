Почему приостановили углубление русел рек в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин объяснил, почему в регионе приостановили проект по углублению русел 8 рек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Три года назад из бюджета выделили свыше 6 млрд тенге на работу по углублению русел 8 рек. Из-за этой проводимой работы местные озера и водохранилище потеряли источник влаги. Экологи в связи с этим забили тревогу, что в Актюбинской области может возникнуть нехватка питьевой воды. В этом году на очистку дна озера Шалкар выделили 3 млрд тенге. Какая польза от этих работ для населения? Ведь в итоге вода в реках не увеличилась», - спросил журналист.

«Есть неточности касательно информации о 6 млрд тенге. Полная сумма проекта стоила 6 млрд тенге. Проект сейчас приостановлен. По поручению Касым-Жомарта Токаева в регион приезжал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев. Тогда совместно с членами общественной организации приняли решение о приостановлении проекта. Проект передали на доработку и исправление. Поправки вводятся с учетом мнений экологических организаций. Те средства, которые вы озвучили, не были потрачены», - сказал Ондасын Уразалин.

По его словам, есть предположение, что уменьшение воды в реках связано с климатическими изменениями.

«Что касается углубления русел рек, после завершения экспертизы мы скажем, насколько это было необходимым. Пока что остается открытым вопрос финансирования проекта государством. Думаю, нужно спросить у жителей региона: необходима ли работа по очистке дна озера Шалкар. Мне кажется, эту работу нужно проводить. Просьбу жителей поддержал Глава государства. Не от нас зависит, сколько осадков выпадет, как сильно будет лить дождь. Один год не похож на другой. Надеемся, что в последующие годы русла рек в регионе восстановятся», - добавил аким Актюбинской области.