Почему приложение не оповестило алматинцев о землетрясениях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Почему приложение «Darmen» не оповестило алматинцев о произошедших землетрясениях, рассказали его разработчики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше приложение специально сделано для оповещения населения о свершившемся уже землетрясении. Прогнозировать на данный момент мы не можем. На данный момент система интегрирована с датчиками, которые находятся вокруг Алматы. Этих датчиков мало. Произошли землетрясения 17 и 19 января. Часто возникают вопросы: почему приложение не оповестило. Как вы уже слышали, в год происходит до 12 тысяч землетрясений. Мы сделали так, чтобы порог землетрясения, который поступает оповещения на ваши смартфоны был от 6,1 магнитудой, данные землетрясения, которые произошли у них была магнитуда 5,7 и 6. Поэтому push уведомления от приложения не пришли», - сказал на брифинге представитель команды разработчиков мобильного приложения «Дармен» Владимир Кучкин.

В свою очередь с ним поспорила заведующая лабораторией региональной сейсмичности Института сейсмологии Алла Садыкова.

«Система раннего предупреждения это датчики, которые по приходу П-волны, продольной волны, срабатывают на определенную амплитуда сейсмических колебаний, чтобы до прихода второй, поперечной С- волны, имея несколько секунд в зависимости от расстояния сработать автоматически, отключив движение поездов, электроэнергию, газовое снабжение, воду. Цель этой системы только в этом. Оповещать население эта система не собиралась и не обязана делать. От того, что вы узнаете, что пришла П-волна, через десять секунд С-волна придет, вы не успеет ничего даже сделать. Здесь система рассчитана на автоматизацию процесса отключения всех коммунальных услуг. Теперь система «Darmen». В Японии в каждой квартире, в каждой организации стоит датчик, который срабатывает на определенную амплитуду колебаний. Датчик запищал, я сижу здесь и слышу этот звук и принимаю решение, что мне делать: покинуть помещение или залезть под стол пока не придет вторая волна», - отметила она.

Также она обратилась к сотрудникам ДЧС.

«Уважаемые коллеги из ДЧС будьте осторожны, подключать систему «Darmen» на оповещение каждого жителя нужно только тогда, когда эта система будет полностью отработана, иначе мы такую панику в городе можем посеять, что это обернется большим вредом», - подчеркнула она.

«Смысл системы такой: вы также вокруг города устанавливаете сеть датчиков, которые срабатывают. От этих датчиков, вместо датчиков, которые будут в каждой квартире, будет приходить сообщение оповещающее население, что произошло землетрясение с магнитудой 6 и более», - возразил на замечание о работе системы Владимир Кучкин.

«Датчик - это машина, которую нужно оттестировать, настроить правильно с условием сейсмотектонических условий региона, чтобы правильно сработала и дала информацию, а этой работы еще никто не делал. Сейсмологи этим не занимались», - отметила Алла Садыкова.

Напомним за несколько дней алматинцы почувствовали ряд землетрясений. Первое произошло 17 января на территории Китая. Второй раз 19 января, с эпицентром также в Китае. После этого еще несколько раз регистрировались повторные землетрясения. 20 января землетрясение ощутили уже жители Алматинской области в городах Текели и Талдыкорган. Эпицентр находился на территории Казахстана.

В комментарии агентству «Казинформ» заведующая лабораторией региональной сейсмичности Института сейсмологии Алла Садыкова, что ученые готовят прогноз, будет ли в Алматы сильное землетрясения.