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    18:03, 24 Май 2021 | GMT +6

    Почему приложение Ashyq передали на сопровождение АО НИТ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему приложение Ashyq передали на сопровождение АО «Национальные информационное технологии» и как гарантируется персональные данные граждан, ответил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Имущественные права переданы министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), то есть самому государству. АО НИТ будет сопровождать эту систему, оно также сопровождает электронное правительство, другие системы Минюста. Касательно Damumed, я знаю, что АО НИТ не сопровождает данную систему. Не могу комментировать по персональным данным (утечку персональных данных – прим. авт.). В АО НИТ таких случаев не было. Оно является оператором электронного правительства. Это подведомственная организация самого МЦРИАП, и государство имеет стопроцентное участие в этой компании», – объяснил вице-министр, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

    «Так как НИТ является оператором электронного правительства, сопровождает Egov mobile и другие системы, то, в принципе, логично передать такую систему как Ashyq на сопровождение национальному оператору», – подчеркнул Асет Турысов.

    Ранее сообщалось , что приложение Ashyq интегрировали с базой мобильных граждан в рамках Egov в целях защиты от внедрения чужого ИИН.



    Теги:
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