Почему приходят сообщения о якобы пройденной вакцинации, объяснили в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента развития электронного здравоохранения Бейбут Есенбев прокомментировал приходящие казахстанцам смс о якобы пройденной вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, действительно такие факты имеются. Причины могут быть разные: от простой ошибки медработника при вводе информации о пациенте, в некоторых случаях это делается намеренно. Пациенты могут обращаться к нам, в Министерство здравоохранения», - сказал Бейбут Есенбев на брифинге в СЦК.

По его словам, за такие ошибки предусмотрено наказание в виде штрафов.

«Мы проводим проверку в отношении этой медорганизации и если факт приписки либо недостоверной информации подтверждается, то в данном случае со стороны Фонда социального медицинского страхования применяются экономического воздействия. То есть медорганизация штрафуется за некорректные сведения», - заключил спикер.