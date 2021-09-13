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    13:30, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Почему пригородный рынок «Алтын Орда» работает на фоне карантинных ограничений в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему пригородный рынок «Алтын Орда» в Алматы работает, несмотря на карантинные ограничения, рассказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Он большую роль играет в ценообразовании на продукты питания в стране, потому что большинство оптовиков с регионов закупается именно на этом рынке. Если мы его ограничим или закроем на несколько дней, то это вызовет, в первую очередь, ажиотаж и рост цен на продукты питания», - сказал Батыржан Байжуманов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Было отмечено, что это рынок республиканского значения, там имеется около 40 большх складов, которые обеспечивают продукцией не только Алматинскую область, но и город Алматы.

    «В любом случае, мы там противоэпидемиологические меры требуем и рынок старается, по крайне мере, соблюдать их», - добавил главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов.



    Теги:
    Коронавирус в РК Главная Алматы Экономика
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