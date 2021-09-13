Почему пригородный рынок «Алтын Орда» работает на фоне карантинных ограничений в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему пригородный рынок «Алтын Орда» в Алматы работает, несмотря на карантинные ограничения, рассказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Он большую роль играет в ценообразовании на продукты питания в стране, потому что большинство оптовиков с регионов закупается именно на этом рынке. Если мы его ограничим или закроем на несколько дней, то это вызовет, в первую очередь, ажиотаж и рост цен на продукты питания», - сказал Батыржан Байжуманов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что это рынок республиканского значения, там имеется около 40 большх складов, которые обеспечивают продукцией не только Алматинскую область, но и город Алматы.

«В любом случае, мы там противоэпидемиологические меры требуем и рынок старается, по крайне мере, соблюдать их», - добавил главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов.



