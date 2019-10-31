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Почему прекратили дело в отношении Багдата Манзорова

31 Октября 2019 12:25
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Почему прекратили дело в отношении Багдата Манзорова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель следственного департамента Агентства по противодействию коррупции Канат Сулейманов прокомментировал прекращение дела в отношении замакима Алматинской области Багдата Манзорова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Давайте будем исходить из факторов - к нам в агентство обратились два наших гражданина. Мы их заявление зарегистрировали в единый реестр досудебных расследований, начали проводить расследование. Это первый факт. Второй факт - в ходе следствия уголовное дело истребовала Генеральная прокуратура и прекратила за отсутствием события преступления. В настоящее время мы с этим решением не согласны и подаём возражение», - сказал Канат Сулейменов в кулуарах КазГЮУ в ходе коллегии Агентства.

По его словам, дело сейчас находится на рассмотрении Генерального прокурора.

«Детали расследования я не буду вам раскрывать, потому что это тайна следствия, её можно открыть только с разрешения органов прокуратуры. Представление (Генпрокурора) в наш адрес поступило, это представление будет на рассмотрении руководства, оно будет решать, на сколько это обосновано и кого будут привлекать к дисциплинарной ответственности. Тот документ, который мы направили - это называется обжалование действий вышестоящего прокурора», - отметил спикер.

Напомним, в Генеральной прокуратуре прекратили дело в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова.

Ранее первый заместитель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил, что досудебное расследование в отношении Манзорова продолжается.

Еще раньше Агентство по противодействию коррупции сообщало о задержании заместителя акима Алматинской области.

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Ключевые слова: Алматинская область, Генпрокуратура,
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Азамат Сыздыкбаев

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