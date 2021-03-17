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Почему постановления санврачей Нур-Султана и Алматы выходят в разные дни, если оба региона - в «красной» зоне

17 Марта 2021 19:06
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Почему постановления санврачей Нур-Султана и Алматы выходят в разные дни, если оба региона - в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему постановления санврачей Нур-Султана и Алматы выходят в разные дни, если города вошли в «красную» зону в один день? На этот вопрос ответил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Санитарные врачи согласовывают все свои постановления. У нас есть порядок согласования. Они согласовывают с соответствующим комитетом Санитарно-эпидемиологического контроля по введению тех или иных мероприятий», - сказал Ерлан Киясов на брифинге в СЦК.

Что касается того, почему существует разница в постановлении об ограничениях, если Нур-Султан и Алматы в один день попадают в «красную» зону, главный санврач РК ответил, что темпы роста заболеваемости в Алматы превосходили темпы роста заболеваемости Нур-Султана.

«Здесь есть некий диссонанс. Темпы роста заболеваемости в Алматы превосходили темпы роста заболеваемости Нур-Султана. Во-вторых, надо учитывать плотность и количество жителей Алматы. Это большой мегаполис. Несмотря на то, что население города Алматы составляет порядка двух миллионов, очень большое количество населения, которое приезжает из пригорода на работу, которые естественно мигрируют. Есть риски распространения и на пригородные районы. Кроме того, как вы знаете, решения региональных штабов рассматриваются в территориальных штабах. Постановление санитарного врача выносится после детального обсуждения на региональных штабах», - сказал главный государственный санитарный врач Казахстана.


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#Нур-Султан   #Алматы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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