Почему полиция не принимает меры после сигнала о бытовом насилии, объяснили в МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч вызовов на семейные конфликты. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Их не становилось меньше и тогда, когда «побои» и «легкий вред здоровью» преследовались в порядке уголовного законодательства. Как видно на слайде, в 2015-2016 годы по более 100 тысячам сообщениям виновные не несли никакого наказания. Законодательство поменяли, однако столкнулись с другой проблемой», - сказал Игорь Лепеха в Мажилисе на обсуждении вопросов бытового насилия и жестокого обращения с женщинами и детьми.

По его словам, зачастую жертвы не хотят «выносить сор из избы», поскольку находятся в финансовой и психологической зависимости от агрессора.

«В свою очередь Министерством внутренних дел принимаются меры реагирования по каждому сигналу о бытовом насилии. В то же время по 60% из них полиция не смогла принять меры из-за отказа потерпевших от подачи заявлений. А без этого, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь «домашних тиранов» к ответственности. Как результат – безнаказанность порождает вседозволенность. Рукоприкладство переходит в привычку. А отсюда уже более тяжкие последствия», - добавил спикер.