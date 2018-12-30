Почему погибла рыба в Урале: итоги проверки «Атырау Су Арнасы»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент экологии завершил проверку в отношении КГП «Атырау Су Арнасы» по факту гибели рыбы в реке Урал, передает МИА «Казинформ».

В Региональной службе коммуникаций Атырауской области прошел брифинг с участием представителей департамента экологии по Атырауской области, а также членов Межведомственной комиссии.

В ходе брифинга состоялось официальное оглашение итогов проверки КГП «Атырау Су Арнасы» на превышение показателей вредных веществ в воде, сбрасываемой предприятием в реку Урал.

Во время проверки 14 декабря департаментом были отобраны пробы воды реки Урал через промышленную площадку №1 - водопроводные очистные сооружения (ВОС) Атырау.

«По результатам испытаний было установлено превышение по хлоридам. В частности, фактический показатель хлоридов составил 505,596 мг/дм3. При предельно-допустимом сбросе 108 мг/дм3 превышение составило 396,6 мг/дм3. Таким образом, со стороны КГП «Атырау Су Арнасы» были нарушены требования п.4 ст. 225 Экологического кодекса РК, который гласит о том, что природопользователь не может превышать установленные нормативы концентрации загрязняющих веществ в сточных водах», - говорится в распространенном сообщении департамента экологии по Атырауской области. - Также, предприятие не вело журнала учета сточных вод.

По результатам проверки департаментом возбуждено административное дело в отношении КГП «Атырау Су Арнасы» по статье 328 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за превышение установленных нормативов.

По словам заместителя руководителя Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Армана Мулдашева, в ходе совместной работы с членами Межведомственной комиссией на реке Урал было собрано 4 тонны 165 кг гиблой рыбы. Ущерб биологической среде нанесен на общую сумму 4,2 миллиона тенге.

«Кроме того, мы спускали на дно Урала водолаза, который исследовал территорию в радиусе 30 метров. Спуск проходил в двух местах, там, где имеются так называемые «рыбные ямы», места, где зимует рыба. Мертвых тушек рыбы на дне реки не обнаружено. Что касается, гибели рыбы 19 декабря в поселке Геолог, то выяснилось, что был зафиксирован замор рыбы, что произошло от нехватки кислорода на мелководье - естественная причина. Общий вес выловленной рыбы в Геологе составил 230 кг, - рассказал Арман Мулдашев.

Отметим, что за период с 6 по 25 декабря Атырауским областным филиалом РГП на ПХВ КООЗ «Национальный центр экспертизы» всего исследованы 84 пробы, в том числе, вода из Урала - 69 проб, из сбросного колодца ВОС - 8 проб и водопроводной воды ВОС Атырау - 7 проб.

«Все отобранные пробы по результатам лабораторных исследований на бактериологические и химические показатели соответствуют требованиям СанПиН, опасности для здоровья населения не представляет. Кроме того, 8 декабря были отобраны пробы и отправлены на лабораторное исследование в АФ «Национальный центр экспертизы» 7 проб живой рыбы из реки Урал, несоответствующих нет», - заключили в департаменте экологии.

Отметим, что в настоящее время департаментом экологии и правоохранительными органами продолжается проверка еще трех предприятий, осуществляющих сброс в реку Урал. Таким образом, причина и виновники массовой гибели на реке Урал будут установлены после завершения расследования уголовного дела.