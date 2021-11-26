Почему подросткам и беременным женщинам стоит вакцинироваться от COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский врач пояснила необходимость вакцинации подростков и беременных от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя главного врача поликлиники №22 города Алматы Акерке Жомарт, подростки могут инфицировать своих родственников, учителей, для которых коронавирус может быть смертельным.

«Риск осложнений от прививок гораздо меньше, чем риск осложнений после болезней, от которых они защищают. Поэтому родители, которые отказываются прививать своих детей, лишают их защиты, подвергают опасности других учащихся, способствуя распространению инфекции дальше», - считает врач.

Врач отметила, что исследования, опубликованные Pfizer, свидетельствуют, что две дозы вакцины на 91% эффективны и безопасны. При этом нет необходимости проверять антитела детям, даже если они переболели коронавирусом. Считается, что иммунитет, полученный в результате заболевания, имеет меньшую продолжительность, чем полученный после прививки.

«Никаких отзывов, свидетельствующих о плохой переносимости вакцин среди детей, беременных и кормящих женщин, на сегодняшний день нет. В нашей поликлинике начиная с 12 ноября прививки получили 139 подростков, 22 женщины в период лактации и 25 беременных»,- сказала она.

Акерке Жомарт призвала беременных женщин прислушаться к рекомендациям врачей и прийти в прививочный пункт в период с 16-й по 37-ю неделю беременности. Получить вакцину необходимо, чтобы обезопасить и женщину, и ее будущего малыша.

Врач заверила, что вакцинация кормящей матери не создает угрозы для ребенка. В грудном молоке матерей, вакцинированных против коронавируса, имеются антитела, которые могут способствовать защите ребенка от заражения.

К слову, в Алматы продолжается прививочная кампания вакциной Pfizer (Comirnaty). На сегодня уже свыше 7300 подростков, около 700 беременных женщин и 2400 кормящих матерей привились от коронавируса.