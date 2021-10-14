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    22:04, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Почему пересыхают реки Актюбинской области, рассказал главный эколог региона

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В последние годы реки Актюбинской области стали маловодными. Ситуацию прокомментировал в ходе брифинга руководитель департамента экологии Нуржан Аккул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уменьшение воды в реках, озерах связано с погодными условиями. В основном реки региона наполняются за счет снега и дождей. В последние три года в регионе выпало мало осадков. Самые большие осадки выпадали в 2017 году. Объем воды составил в 2017 году 2 млрд 200 млн тонн, по сообщению Казгидромета выпало 99 процентов от нормы осадков, а в 2018-2020 годах было намного меньше - 13-18 процентов от нормы осадков. И вроде бы весной реки наполняются, но летом они пересыхают», - сказал он.

    Коснулся эколог и проблемы с нехваткой воды в реке Уил Актюбинской области, о которой сегодня в ходе заседания Мажилиса рассказал депутат Дюсенбай Турганов, озвучивая проблемы пересыхания реки Жайык.

    «Много проблем было с пересыханием реки Уил, была создана комиссия. Ситуация с реками сейчас исследуется. Выделены деньги из бюджета на гидрологические работы, создано технико-экономическое обоснование проекта. Работы ведутся», - сказал Н.Аккул.
    Теги:
    Экология Актюбинская область
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