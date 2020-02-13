Почему перепись населения не проводилась в Казахстане в 2019 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК Нурболат Айдапкелов ответил на вопрос журналистов, почему национальная перепись населения не проводилась в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Изначально национальную перепись населения РК планировалось проводить в 2019 году. Однако мы перенесли сроки переписи населения в связи с техническими проблемами. Мы не успели подготовить информационную систему. Также возникли вопросы с госзакупками, организационные моменты тоже следует учесть. Именно по этой причине мы перенесли сроки переписи населения», - пояснил Нурболат Айдапкелов.
Напомним, в этом году национальная перепись населения РК пройдет в октябре.
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