Почему перепись населения не проводилась в Казахстане в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК Нурболат Айдапкелов ответил на вопрос журналистов, почему национальная перепись населения не проводилась в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изначально национальную перепись населения РК планировалось проводить в 2019 году. Однако мы перенесли сроки переписи населения в связи с техническими проблемами. Мы не успели подготовить информационную систему. Также возникли вопросы с госзакупками, организационные моменты тоже следует учесть. Именно по этой причине мы перенесли сроки переписи населения», - пояснил Нурболат Айдапкелов.



Напомним, в этом году национальная перепись населения РК пройдет в октябре.