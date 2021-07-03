Почему переболевшим КВИ рекомендуют прививаться через три месяца после выздоровления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева объяснила, чем продиктовано решение вакцинировать людей, переболевших КВИ, через 3 месяца после выздоровления. передает МИА. Об этом передает «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача столицы предлагается вакцинация переболевших через 3 месяца. Такое решение продиктовано большой необходимостью в связи с участившейся регистрацией повторных случаев инфицирования в период от 3 до 6 месяцев после перенесенной инфекции», - сообщила Айнагуль Куатбаева.

По ее словам, важно вакцинировать граждан, уже переболевших коронавирусом, чтобы не было повторных случаев заражения и без того ослабленного организма. Поскольку повторные инфицирования, как правило, приводят к тяжелым последствиям.