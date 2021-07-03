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    15:39, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Почему переболевшим КВИ рекомендуют прививаться через три месяца после выздоровления

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева объяснила, чем продиктовано решение вакцинировать людей, переболевших КВИ, через 3 месяца после выздоровления. передает МИА. Об этом передает «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    «Согласно постановлению главного государственного санитарного врача столицы предлагается вакцинация переболевших через 3 месяца. Такое решение продиктовано большой необходимостью в связи с участившейся регистрацией повторных случаев инфицирования в период от 3 до 6 месяцев после перенесенной инфекции», - сообщила Айнагуль Куатбаева.

    По ее словам, важно вакцинировать граждан, уже переболевших коронавирусом, чтобы не было повторных случаев заражения и без того ослабленного организма. Поскольку повторные инфицирования, как правило, приводят к тяжелым последствиям.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акимат Общество
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