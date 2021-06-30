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    11:11, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Почему переболевшим КВИ рекомендовано вакцинироваться спустя три месяца

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева рассказала, почему переболевшим коронавирусом рекомендовано вакцинироваться спустя три месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основываясь на последних научных данных, в связи с тем, что вероятность повторного заражения переболевших коронавирусом по истечению трех месяцев велика, были внесены изменения и опубликовано новое постановление главного санитарного врача. Согласно постановлению, переболевшим коронавирусом рекомендована вакцинация через три месяца», - сказала Айнагуль Куатбаева.

    Ранее сообщалось, что число вакцинированных в Казахстане достигло более двух миллионов человек.

    «I компонентом 3 335 172 человека провакцинировано в Казахстане на 30 июня 2021 г, II компонентом 2 000 596 человек», - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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