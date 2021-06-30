Почему переболевшим КВИ рекомендовано вакцинироваться спустя три месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева рассказала, почему переболевшим коронавирусом рекомендовано вакцинироваться спустя три месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основываясь на последних научных данных, в связи с тем, что вероятность повторного заражения переболевших коронавирусом по истечению трех месяцев велика, были внесены изменения и опубликовано новое постановление главного санитарного врача. Согласно постановлению, переболевшим коронавирусом рекомендована вакцинация через три месяца», - сказала Айнагуль Куатбаева.

Ранее сообщалось, что число вакцинированных в Казахстане достигло более двух миллионов человек.

«I компонентом 3 335 172 человека провакцинировано в Казахстане на 30 июня 2021 г, II компонентом 2 000 596 человек», - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.