НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему озеро Алаколь не включили в список объектов постковидной реабилитации, рассказала врач реабилитолог высшей квалификационной категории, национальный координатор по реабилитационной помощи Айгуль Хасенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе постковидной реабилитации больше акцент делается на необходимые природные условия, которые позволяют проходить курс реабилитации органов дыхания. То есть, это леса, хвойные деревья и так далее. Алаколь больше идет как водные процедуры с содержанием соляных микроэлементов. Поэтому это озеро больше подходит для суставных заболеваний, для кожных заболеваний»,- объяснила Айгуль Хасенова, выступая на онлайн-лектории по вопросам реабилитация после COVID-19.

Ранее она сообщила, из скольких этапов состоит программа постковидной реабилитации и сколько времени она занимает,

«Имеется три этапа реабилитации. Первый этап – когда человек только заболел и ему необходима ранняя реабилитация, которая включается в процесс лечения основного заболевания. Затем уже после острого процесса, когда человеку стало немного лучше, он переходит ко второму этапу реабилитации, который проходит в течение 9 месяцев со дня заболевания. Этот второй этап проводится в условиях круглосуточного пребывания в стационарах, которые заключили договор на проведение второго этапа реабилитации», - отметила Айгуль Хасенова.

После, по ее словам, пациент попадает на третий этап реабилитации, которую он может пройти два раза в год, а дети три раза в год.

Также врач рассказала, требуется ли наличие выплат по ОСМС для прохождения постковидной реабилитации и какие пациенты могут рассчитывать на постковидную реабилитацию.