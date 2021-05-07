Почему озеро Алаколь не включили в список объектов постковидной реабилитации
«В ходе постковидной реабилитации больше акцент делается на необходимые природные условия, которые позволяют проходить курс реабилитации органов дыхания. То есть, это леса, хвойные деревья и так далее. Алаколь больше идет как водные процедуры с содержанием соляных микроэлементов. Поэтому это озеро больше подходит для суставных заболеваний, для кожных заболеваний»,- объяснила Айгуль Хасенова, выступая на онлайн-лектории по вопросам реабилитация после COVID-19.
Ранее она сообщила, из скольких этапов состоит программа постковидной реабилитации и сколько времени она занимает,
«Имеется три этапа реабилитации. Первый этап – когда человек только заболел и ему необходима ранняя реабилитация, которая включается в процесс лечения основного заболевания. Затем уже после острого процесса, когда человеку стало немного лучше, он переходит ко второму этапу реабилитации, который проходит в течение 9 месяцев со дня заболевания. Этот второй этап проводится в условиях круглосуточного пребывания в стационарах, которые заключили договор на проведение второго этапа реабилитации», - отметила Айгуль Хасенова.
После, по ее словам, пациент попадает на третий этап реабилитации, которую он может пройти два раза в год, а дети три раза в год.
Также врач рассказала, требуется ли наличие выплат по ОСМС для прохождения постковидной реабилитации и какие пациенты могут рассчитывать на постковидную реабилитацию.